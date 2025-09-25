Китайский Airbus, столкнувшийся с Superjet в Шереметьеве, отстранили от полета

Самолет Airbus A330 китайской авиакомпании Hainan Airlines, который столкнулся с Superjet 100 авиакомпании «Россия» в московском аэропорту Шереметьево в среду, 24 сентября, отстранили от полета после проведения техосмотра. Об этом сообщила пресс-служба аэровокзала.
В настоящее время проводятся высадка 264 пассажиров с борта лайнера и обслуживание в терминале. Их доставят и разместят в гостиницах для отдыха и ожидания вылета.
— Вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта, — сказано в Telegram-канале аэропорта.
Самолет рейса FV6097 Москва — Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с лайнером Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который прилетел из Пекина.
Росавиация создаст комиссию для расследования повреждения воздушного судна авиакомпании «Россия» рейса Москва — Петербург в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.