Хакеры притворялись госслужащими из Киргизии для шпионажа в России

Кроме того, группировка тестирует новые вредоносные программы, в частности, троян удаленного доступа Async RAT. В отличие от самописных инструментов, которые были недавно использованы против российских организаций, он бесплатен и доступен на одной из популярных платформ для хостинга IT-проектов. Однако для своих задач злоумышленники выбрали модификацию, переписанную на языке программирования Rust, выяснили киберзащитники.