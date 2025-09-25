Интерпол объявил в розыск блогера Максима Каца*

Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.