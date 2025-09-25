Ричмонд
Интерпол объявил в розыск блогера Максима Каца*

Кац объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Блогер Максим Кац*, ранее осужденный за фейки о российской армии и обвиняемый в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в розыск на территории всех государств- членов Интерпола, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Розыск объявлен на территории всех государств-членов Интерпола», — сказано в документах.

Хорошевский суд Москвы во вторник выдал санкцию на заочный арест Каца* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности). По этому делу ему грозит до двух лет лишения свободы.

Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии.

Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.

В судебных документах уточняется, что Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.