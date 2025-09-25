Суд продлил арест экс-мэра Красноярска

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил арест бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Логинову», — сказала собеседница агентства. Срок продления ареста не уточнялся.
Ранее из документов в распоряжении РИА Новости стало известно, что Логинов активно взаимодействует со следствием.
Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018—2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу.
Логинов занял пост главы города Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО «Асфальтобетонный завод». Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов — сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
Ранее депутаты горсовета Красноярска приняли отставку Логинова по собственному желанию.