Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились видео последствий тайфуна «Рагаса» в Азии

Супертайфун «Рагаса» продолжает вызывать масштабные разрушения в азиатском регионе. На Тайване число жертв стихии достигло 14 человек, ещё 18 получили травмы. В китайских провинциях Гуандун и Макао власти эвакуировали почти 2 миллиона жителей из опасных районов.

Источник: Life.ru

Последствия тайфуна «Рагаса» в Азии. Видео © Х / Eric Yeung / vinaverdemusic / Moments that Matter / Shanghai Daily.

Стихия привела к серьёзным последствиям в уезде Хуалянь, где прорыв грязевой плотины вызвал мощный селевой поток. Посёлок Гуанфу оказался под толстым слоем грязи и обломков. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции, однако точное число пропавших без вести остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось, что паводковые воды затопили железнодорожную станцию в Гуанфу и повредили мост на местной автомагистрали. Стихия начала бушевать утром 24 сентября, однако мир начал готовиться к опасности ещё за пару дней до этого. Природный катаклизм смог сформироваться ещё 18 сентября и за короткое время превратился в супертайфун, пройдя восемь уровней усиления.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.