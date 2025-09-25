Появились видео последствий тайфуна «Рагаса» в Азии

Ранее сообщалось, что паводковые воды затопили железнодорожную станцию в Гуанфу и повредили мост на местной автомагистрали. Стихия начала бушевать утром 24 сентября, однако мир начал готовиться к опасности ещё за пару дней до этого. Природный катаклизм смог сформироваться ещё 18 сентября и за короткое время превратился в супертайфун, пройдя восемь уровней усиления.