Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт Airbus A330 отстранили от полётов после столкновения в Шереметьево

Самолёт Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines отстранили от полётов после инцидента с самолётом компании «Россия». Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта Шереметьево.

Источник: Life.ru

«После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полётов», — указано в сообщении.

В Шереметьево добавили, что 264 пассажира разместят в гостиницах, пока они ожидают нового рейса. Вылет произойдёт после прибытия резервного борта. Все службы в аэропорту продолжают работать в обычном режиме.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт авиакомпании «Россия» получил повреждение при подготовке к вылету из Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение, которое произошло с бортом другой авиакомпании.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.