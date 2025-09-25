Трамп заявил, что мог погибнуть на ступеньках на Генассамблее ООН

Ранее в ходе выступления на Генеральной Ассамблее Трамп подверг ООН резкой критике, обвинив организацию в чрезмерных расходах. Он отметил, что еще много лет назад предлагал провести модернизацию штаб-квартиры ООН за сумму в 500 миллионов долларов, однако руководство организации предпочло иной, значительно более затратный проект. По словам Трампа, результатом стали неисправные эскалаторы и телесуфлер. Он также заявил, что на сегодняшний день ООН не реализует свой потенциал и не выполняет важнейших функций на мировой арене.