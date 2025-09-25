В Белгороде младенец попал в больницу после отравления стиком от айкоса

Ранее в Волгоградской области няня оставила доверенного ей младенца без присмотра на 40 минут после кормления отварными макаронами, что запрещено правилами питания детей до года. Вернувшись, женщина обнаружила ребёнка в состоянии удушья с изменением цвета кожи. По данным следствия, обвиняемая не обладала необходимыми знаниями по уходу за детьми раннего возраста.