В Белгороде младенец попал в больницу после отравления стиком от айкоса

В Белгороде годовалый ребёнок был экстренно госпитализирован с острой никотиновой интоксикацией после того, как попробовал стик от электронной сигареты. Инцидент произошёл по недосмотру матери, оставившей использованный стик на кровати. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: Life.ru

По информации медиков, младенец нашёл опасный предмет и потянул его в рот. Спустя короткое время у девочки начались судороги, после чего мать извлекла стик из горла ребёнка и вызвала неотложную помощь.

Маленькую пациентку доставили в токсикологическое отделение областной детской больницы, где она продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.

Ранее в Волгоградской области няня оставила доверенного ей младенца без присмотра на 40 минут после кормления отварными макаронами, что запрещено правилами питания детей до года. Вернувшись, женщина обнаружила ребёнка в состоянии удушья с изменением цвета кожи. По данным следствия, обвиняемая не обладала необходимыми знаниями по уходу за детьми раннего возраста.