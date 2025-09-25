В Петропавловске-Камчатском медведь набросился на женщину: что известно о ЧП

Сразу после сообщения о происшествии на место выехали народные дружинники. По их словам, хотя медведь был один, он вел себя очень агрессивно и уже успел напасть на женщину возле школы № 3. Сейчас пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей необходимую помощь.