В Петропавловске-Камчатском медведь набросился на женщину: что известно о ЧП

Медведь напал на женщину в Петропавловске-Камчатском.

Источник: Комсомольская правда

Нападение медведя на женщину произошло в четверг утром в школе Петропавловска-Камчатского. В результате инцидента пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована, а животное ликвидировано. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток», со ссылкой на начальника госохотнадзора министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатки Всеволода Воропанова.

«О травмировании женщины информация поступила через службу 112 примерно в 8−45, на территории 3-й школы на ул. Зеленая роща 24. Ранее на поиски медведя выдвинулась группа оперативного реагирования на выходы диких животных Петропавловска-Камчатского», — сообщил тогда Воропанов.

Сразу после сообщения о происшествии на место выехали народные дружинники. По их словам, хотя медведь был один, он вел себя очень агрессивно и уже успел напасть на женщину возле школы № 3. Сейчас пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Уточняется также, что спасатели были вынуждены ликвидировать медведя из-за реальной опасности для горожан. После этого дружинники начали патрулирование южной части города, чтобы убедиться в отсутствии новой угрозы.

Ранее медведь напал на мужчину по имени Христос Ставрианидис, столкнул его в ущелье, что привело к гибели пострадавшего.