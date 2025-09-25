В Приморье на дороге остановили машину с частями убитого тигра

В Приморье сотрудники дорожной полиции остановили на трассе транспортное средство, в котором находились расчленённые части тигра.
24 сентября 2025 года на автодороге «Раздольное‑Хасан» патрульные ГИБДД провели остановку автомобиля, и обнаружили в багажнике фрагменты тела животного, предварительно идентифицированные как части тигра.
Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи и оборота особо охраняемых диких животных, относящихся к видам, занесённым в Красную книгу РФ и/или охраняемым международными договорами РФ.
Тигры находятся под строгой государственной защитой, их добыча запрещена.
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных преследуется по уголовному закону.