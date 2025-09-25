В Приморье 19-летнего парня осудят за мошенничество в составе ОПГ

С декабря 2024 года по январь 2025 года обвиняемый участвовал в хищении у четырех пенсионеров в возрасте от 82 до 90 лет. Общая сумма ущерба превысила 770 тысяч рублей. Молодой человек выполнял роль посредника: он получал от курьеров наличные, снятые обманутыми стариками, и через банкоматы переводил их на счета организаторов преступной группы. За свою работу он оставлял себе 10% от украденных сумм.