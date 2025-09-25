В Приморье 19-летнего парня осудят за мошенничество в составе ОПГ

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Находки. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, которое он совершал в составе организованной группы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Следствие установило, что молодой человек, желая легко заработать, через мессенджер присоединился к преступной группе. Мошенники обманывали пожилых людей по классической схеме: звонили пенсионерам и, представляясь родственниками или их знакомыми, сообщали, что их близкий попал в беду и срочно нужны деньги.
С декабря 2024 года по январь 2025 года обвиняемый участвовал в хищении у четырех пенсионеров в возрасте от 82 до 90 лет. Общая сумма ущерба превысила 770 тысяч рублей. Молодой человек выполнял роль посредника: он получал от курьеров наличные, снятые обманутыми стариками, и через банкоматы переводил их на счета организаторов преступной группы. За свою работу он оставлял себе 10% от украденных сумм.
Все потерпевшие подали гражданские иски о возмещении ущерба. В рамках дела на банковские счета подсудимого наложен арест. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу. Дела в отношении других участников преступной группы расследуются отдельно.