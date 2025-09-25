Shot: Около шести взрывов прогремело в Белореченском районе Краснодарского края

Не менее шести взрывов произошло в Белореченском районе Краснодарского края. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно пять-шесть взрывов, начиная с 02:30. На окраине одного из городов видны яркие вспышки в небе. По словам очевидцев, силы ПВО работают по украинским БПЛА, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
24 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских дронов над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ.
В этот же день при ударе Вооруженных сил Украины по Новороссийску Краснодарского края погибла женщина, которая укрывалась в машине. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.
Примерно в 15:10 по московскому времени в Новороссийске в связи с атакой БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр Андрей Кравченко напомнил горожанам о запрете снимать и выкладывать в соцсети кадры отражения атаки. По последним данным, в результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек.