Мощное землетрясение произошло в Венесуэле

Подземные толчки потрясли западные районы Венесуэлы.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Венесуэлы. Информации о пострадавших нет, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
«На западе Венесуэлы зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 68 км от города Валера с населением 244 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км. На текущий момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала», — передает сейсмологический центр. Его данные цитирует ТАСС.
В последние недели в разных частях мира фиксируется повышенная сейсмическая активность: ранее, в начале сентября, мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло у побережья Камчатки, а еще одним событием стало землетрясение магнитудой 6,0 в том же регионе. Тогда в ряде населенных пунктов ощущались сильные толчки, однако эвакуация населения не потребовалась.