Мощное землетрясение произошло в Венесуэле

В последние недели в разных частях мира фиксируется повышенная сейсмическая активность: ранее, в начале сентября, мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло у побережья Камчатки, а еще одним событием стало землетрясение магнитудой 6,0 в том же регионе. Тогда в ряде населенных пунктов ощущались сильные толчки, однако эвакуация населения не потребовалась.