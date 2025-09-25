Новые подробности в деле обвиняемого в мошенничестве против Газманова: что известно

Напомним, что согласно предыдущему заявлению представителя семьи, в 2019 году Газмановы предоставили Саркисяну заем из своих пенсионных накоплений. В 2020 году они потребовали возврата средств, но не получили его. После этого, придя к выводу о мошенничестве, семья артиста обратилась в СК РФ.