Новые подробности в деле обвиняемого в мошенничестве против Газманова: что известно

Мать Геворка Саркисяна, которого обвиняют в мошенничестве против российского певца Олега Газманова, была объявлена в розыск. Об этом сообщается в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Саргсян Дина объявлена в розыск по части 4 статьи 159 УК РФ», — следует из текста материалов.
Напомним, что согласно предыдущему заявлению представителя семьи, в 2019 году Газмановы предоставили Саркисяну заем из своих пенсионных накоплений. В 2020 году они потребовали возврата средств, но не получили его. После этого, придя к выводу о мошенничестве, семья артиста обратилась в СК РФ.
При этом ранее деловой партнер пасынка Олега Газманова, Филиппа, Геворк Саркисян получил от певца и композитора его личные сбережения. Средства были переданы на основании близких отношений, поскольку Саркисян считался другом семьи. При этом Газманов акцентировал, что знакомство с Саркисяном произошло еще шесть лет назад.