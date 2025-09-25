Ричмонд
Новые подробности в деле обвиняемого в мошенничестве против Газманова: что известно

Мать обвиняемого в мошенничестве против Газманова объявили в розыск.

Источник: Комсомольская правда

Мать Геворка Саркисяна, которого обвиняют в мошенничестве против российского певца Олега Газманова, была объявлена в розыск. Об этом сообщается в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Саргсян Дина объявлена в розыск по части 4 статьи 159 УК РФ», — следует из текста материалов.

Напомним, что согласно предыдущему заявлению представителя семьи, в 2019 году Газмановы предоставили Саркисяну заем из своих пенсионных накоплений. В 2020 году они потребовали возврата средств, но не получили его. После этого, придя к выводу о мошенничестве, семья артиста обратилась в СК РФ.

При этом ранее деловой партнер пасынка Олега Газманова, Филиппа, Геворк Саркисян получил от певца и композитора его личные сбережения. Средства были переданы на основании близких отношений, поскольку Саркисян считался другом семьи. При этом Газманов акцентировал, что знакомство с Саркисяном произошло еще шесть лет назад.