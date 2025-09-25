В Шереметьево произошло столкновение самолетов, пассажиры пересели на другой борт: что известно

В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета. Один из них получил повреждение, из-за чего пассажирам пришлось порядка трех часов ждать замены воздушного судна. Они вылетели резервным бортом. В Росавиации организуют проверку инцидента. Для этого сотрудники приступили к созданию комиссии, которая вскоре проведет расследование. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.