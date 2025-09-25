В Шереметьево произошло столкновение самолетов, пассажиры пересели на другой борт: что известно

В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета. Один из них получил повреждение, из-за чего пассажирам пришлось порядка трех часов ждать замены воздушного судна. Они вылетели резервным бортом. В Росавиации организуют проверку инцидента. Для этого сотрудники приступили к созданию комиссии, которая вскоре проведет расследование. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что получивший повреждение самолет отправлялся в Петербург. Речь о воздушном судне Superjet 100. Однако при подготовке ко взлету с ним произвел касание Airbus A330. Он совершал оборотный рейс из Пекина.
По уточнению Росавиации, касание произошло на рулежной дорожке. Самолет соприкоснулся крылом с рулем направления другого борта.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре также начали проверку. В пресс-службе сообщили, что в Петербург из Москвы резервным бортом вылетели 84 пассажира. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение авиакомпаниями законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.
Стоит уточнить, что резервный самолет успешно приземлился в аэропорту Пулково. Пассажиры находились в пути около часа.
Страшный авиаинцидент произошел также в Бразилии. На борту потерпевшего крушение самолета находились известный китайский архитектор Концзянь Ю и режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим-младший. Воздушное судно, столкнувшись с землей, взорвалось. Все пассажиры погибли.
ЧП также случилось 19 сентября. Самолет вылетел из Пекина в столицу Приангарья. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку на аэродроме иркутского авиационного завода. Борт перевозил 167 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Рейс перенаправили на аэродром завода из-за непогоды. В Иркутске стоял густой туман. Многие рейсы перенаправляли в Братск.
Американскому лидеру Дональду Трампу между тем удалось избежать авиакатастрофы. Его вертолет атаковали 20 сентября. Однако борт совершил удачную экстренную посадку. К инциденту, как сообщается, причастен Джейкоб Сэмюэл Уинклер. Он попытался устроить крушение вертолета с помощью лазерной указки.