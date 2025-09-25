Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго сделало заявление после атаки беспилотников на терминал КТК

В казахстанском Минэнерго выступили с заявлением после сообщений об атаке беспилотников на терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Новороссийске, передает Kazinform.

Источник: Getty Images

Как сообщили в ведомстве, транспортировка и отгрузка казахстанской нефти производится в штатном режиме и без ограничений.

«Министерство энергетики находится на постоянной связи с акционерами КТК для получения оперативной информации. Ситуация находится на контроле», — цитирует издание ведомство.

Напомним, вчера, 24 сентября, Каспийский трубопроводный консорциум заявил об атаке беспилотников на офис в Новороссийске. Сообщалось, что два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение.

Работа административного офиса была временно приостановлена, а персонал эвакуирован.