Минэнерго сделало заявление после атаки беспилотников на терминал КТК

Как сообщили в ведомстве, транспортировка и отгрузка казахстанской нефти производится в штатном режиме и без ограничений.
«Министерство энергетики находится на постоянной связи с акционерами КТК для получения оперативной информации. Ситуация находится на контроле», — цитирует издание ведомство.
Напомним, вчера, 24 сентября, Каспийский трубопроводный консорциум заявил об атаке беспилотников на офис в Новороссийске. Сообщалось, что два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение.
Работа административного офиса была временно приостановлена, а персонал эвакуирован.