В Вашингтоне убрали статую Трампа и Эпштейна

Статуя простояла на Национальной аллее всего сутки.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные установили у здания Капитолия в Вашингтоне скульптуру, изображающую улыбающихся Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, держащихся за руки. Однако уже на следующий день инсталляцию убрали, сообщает портал Axios.

В Белом доме появление такой статуи раскритиковали, назвав ее «растратой денег либералов». Само произведение искусства простояло на Национальной аллее всего сутки.

По словам представительницы министерства внутренних дел Элизабет Пис, скульптуру демонтировали из-за несоответствия условиям временного разрешения, которое оформлялось на установку.

Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя обвинения в связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, заявил, что прекратил с ним общение, когда тот переманил его сотрудников.

