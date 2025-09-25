В багажнике машины в Приморском крае обнаружили части тела тигра

Сотрудники ГАИ в Приморском крае на трассе остановили машину, в которой перевозились части тела тигра. Возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Уточняется, что автомобиль остановили в среду, 24 сентября, на автодороге Раздольное — Хасан. В багажнике машины были обнаружены части тела животного, предварительно, тигра.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК России «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами России», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура взяла на контроль расследование этого уголовного дела.
В июле сообщалось, что в Приморском крае полиция и охотнадзор проводят проверку по факту обнаружения сбитого амурского тигра на трассе в районе Уссурийска. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и специалисты охотнадзора.