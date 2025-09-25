В Приморье в багажнике нашли расчлененного краснокнижного тигра

В прокуратуре напомнили, что тигры относятся к особо охраняемым видам и находятся под защитой государства. Уничтожение редких животных, находящихся под угрозой исчезновения, наказывается вплоть до лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также лица, причастные к незаконной добыче. Ведутся следственные действия.