Женщина скончалась в больнице после нападения медведя на Камчатке

Женщина, на которую утром в четверг, 25 сентября, напал медведь на Камчатке, скончалась в реанимации. Об этом сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Олег Мельников.

— Женщину, на которую напал медведь, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в городе Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину около школы № 3 на улице Зеленая Роща. Хищника оперативно ликвидировала специальная группа, пострадавшую госпитализировали.

Главный государственный инспектор регионального Министерства лесного и охотничьего хозяйства Всеволод Воропанов рассказал, что сигнал о нападении медведя на жительницу поступил около 8:45.

Правоохранители в американском штате Нью-Джерси застрелили медведицу, которая напала на 90-летнюю посетительницу магазина. Сперва хищница проникла в другую торговую точку, но быстро ушла оттуда, не причинив ущерба. Позже она атаковала соседний ресторан, где гонялась за работниками и напала на собаку владельца.