Женщина скончалась в больнице после нападения медведя на Камчатке

Женщина, на которую утром в четверг, 25 сентября, напал медведь на Камчатке, скончалась в реанимации. Об этом сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Олег Мельников.
— Женщину, на которую напал медведь, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в городе Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину около школы № 3 на улице Зеленая Роща. Хищника оперативно ликвидировала специальная группа, пострадавшую госпитализировали.
Главный государственный инспектор регионального Министерства лесного и охотничьего хозяйства Всеволод Воропанов рассказал, что сигнал о нападении медведя на жительницу поступил около 8:45.
