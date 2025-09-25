Ричмонд
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены

Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены в пользу Украины.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен — РИА Новости. Житель Сахалина получил 14 лет колонии строгого режима за попытку госизмены в пользу Украины и призывы к терроризму, сообщает региональное управление ФСБ России.

По информации пресс-службы ведомства, Первый Восточный окружной военный суд признал старшего лейтенанта запаса виновным по двум статьям УК РФ (покушение на государственную измену и публичные призывы к террористической деятельности).

«Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима (из которых три года он проведет в тюрьме) и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев, а также лишения воинского звания “старший лейтенант запаса”», — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ. Для этого сахалинец связался с представителем ВСУ, который предложил ему ряд воинских должностей в украинской армии. Выехать из России он планировал транзитом через территорию третьей страны, но был задержан в аэропорту Южно-Сахалинска пограничниками.

Приговор вступил в законную силу, отмечает пресс-служба ведомства.