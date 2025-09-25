Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены

Следствие и суд установили, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ. Для этого сахалинец связался с представителем ВСУ, который предложил ему ряд воинских должностей в украинской армии. Выехать из России он планировал транзитом через территорию третьей страны, но был задержан в аэропорту Южно-Сахалинска пограничниками.