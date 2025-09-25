Ричмонд
Юристы рассказали о последних часах жизни беглого экс-чиновника Авакяна

Адвокат умершего бывшего сотрудника Росреестра и Росимущества Бориса Авакяна Константин Тарасенко сообщил о своем последнем разговоре с подзащитным.

По словам защитника, их телефонный разговор состоялся за несколько часов до судебного заседания.

Наше последнее общение произошло в половине третьего ночи. Мы обсуждали дальнейшую стратегию защиты по уголовному делу, отметил Тарасенко в интервью 78.ru.

Юрист подчеркнул, что никогда не наблюдал у Авакяна признаков депрессии, охарактеризовав его как человека с жизнеутверждающим мировосприятием.

Другой защитник экс-чиновника Наталья Черникова в беседе с RT выразила сомнение в версии о самоубийстве, назвав своего подзащитного «бойцом» и глубоко верующим человеком.

Напомним, что 23 сентября 2025 года Авакян, воспользовавшись перерывом под предлогом курения, покинул здание Кронштадтского суда Петербурга, где решался вопрос о мере пресечения по делу о неуплате таможенных платежей. Впоследствии он был обнаружен без сознания в помещении консульства Армении, где медики констатировали его смерть.

