Интерпол объявил в международный розыск блогера Максима Каца*

Блогера Максима Каца*, который был ранее осужден за фейки о российской армии и обвинен в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявили в розыск на территории всех стран-членов Интерпола. Об этом говорится в официальных судебных документах.
— Розыск объявлен на территории всех государств-членов Интерпола, — сказано в документах, передает РИА Новости.
5 августа сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Максима Каца*. Это произошло после заявления в Роскомнадзор члена организации «Депутаты мирной России»**, куда он сам входит. Уточняется, что блогера привлекают к ответственности по статье о неисполнении обязанностей иноагента.
В октябре 2024 года Кац* подал кассационную жалобу на решение суда заочно приговорить его к восьми годам тюрьмы по делу о фейках об армии. По версии следователей, на своем YouTube-канале блогер распространял заведомо ложную информацию об уничтожении ВС России населенных пунктов и гражданского населения на Украине.
*Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.
**Признана нежелательной в РФ организацией.