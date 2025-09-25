Ричмонд
Интерпол объявил в международный розыск блогера Максима Каца*

Блогера Максима Каца*, который был ранее осужден за фейки о российской армии и обвинен в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявили в розыск на территории всех стран-членов Интерпола. Об этом говорится в официальных судебных документах.

— Розыск объявлен на территории всех государств-членов Интерпола, — сказано в документах, передает РИА Новости.

5 августа сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Максима Каца*. Это произошло после заявления в Роскомнадзор члена организации «Депутаты мирной России»**, куда он сам входит. Уточняется, что блогера привлекают к ответственности по статье о неисполнении обязанностей иноагента.

В октябре 2024 года Кац* подал кассационную жалобу на решение суда заочно приговорить его к восьми годам тюрьмы по делу о фейках об армии. По версии следователей, на своем YouTube-канале блогер распространял заведомо ложную информацию об уничтожении ВС России населенных пунктов и гражданского населения на Украине.

*Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.

**Признана нежелательной в РФ организацией.