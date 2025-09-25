Ричмонд
Растерзанная медведем женщина в Петропавловске-Камчатском скончалась в больнице

В Петропавловске-Камчатском женщина, на которую напал медведь, умерла в реанимации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Источник: Life.ru

Врачи пытались спасти жизнь пациентки и применили все возможные меры. Однако травмы оказались смертельными.

«Несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий, пациентка скончалась», — отметили в Минздраве.

Министерство здравоохранения региона выразило соболезнования родным и близким погибшей.

Life.ru сообщал, что медведь напал на двоих человек на парковке у школы № 3 в Петропавловске-Камчатском. Сначала хищник атаковал мужчину, затем ранил женщину. Лесники ликвидировали животное.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

