Растерзанная медведем женщина в Петропавловске-Камчатском скончалась в больнице

Врачи пытались спасти жизнь пациентки и применили все возможные меры. Однако травмы оказались смертельными.
«Несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий, пациентка скончалась», — отметили в Минздраве.
Министерство здравоохранения региона выразило соболезнования родным и близким погибшей.
Life.ru сообщал, что медведь напал на двоих человек на парковке у школы № 3 в Петропавловске-Камчатском. Сначала хищник атаковал мужчину, затем ранил женщину. Лесники ликвидировали животное.
