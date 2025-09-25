Фон дер Ляйен обвиняют в тайных переписках с Макроном

В августе 2025 года газета New York Times сообщила, что были утрачены сообщения между фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурла о закупках вакцин от COVID-19. В мае этого года суд Евросоюза признал, что Еврокомиссия нарушила нормы при закупках вакцин, скрыв данные о цене и не предоставив доказательств отсутствия конфликта интересов. Скандал получил в СМИ название Pfizergate. Тогда сумма контракта на поставку вакцин составила около 35 миллиардов евро, что значительно превышало потребности населения ЕС. До этого был объявлен вотум недоверия главе Еврокомиссии, передает RT. Также фон дер Ляйен обвиняли в скрытости, напоминает «Ридус».