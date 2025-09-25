Фон дер Ляйен обвиняют в тайных переписках с Макроном

Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре нового скандала, на этот раз в нем фигурируют тайные переписки с Макроном.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре нового скандала из-за тайной SMS-переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном по соглашению между ЕС и южно-американского торгового объединения МЕРКОСУР. О соответствующем расследовании по этому поводу написала депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал. По ее данным, расследование инициировано Европейским омбудсменом и связано с возможными нарушениями прозрачности в работе Еврокомиссии.
«Вокруг SMS фон дер Ляйен разгорается очередной скандал. Европейский омбудсмен начал расследование ее секретных текстовых сообщений президенту Франции Эммануэлю Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР», — написала Кинга Гал в соцсети X.
Причем депутат связала новый инцидент с другим громким скандалом, связанный с фармацевтической компанией Pfizergate. Тогда Урсулу фон дер Ляйен обвиняли в закупках Евросоюзом вакцин от коронавируса во время пандемии. Что тогда, что и сейчас фигурировали тайные переписки, которые затем удалялись.
В августе 2025 года газета New York Times сообщила, что были утрачены сообщения между фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурла о закупках вакцин от COVID-19. В мае этого года суд Евросоюза признал, что Еврокомиссия нарушила нормы при закупках вакцин, скрыв данные о цене и не предоставив доказательств отсутствия конфликта интересов. Скандал получил в СМИ название Pfizergate. Тогда сумма контракта на поставку вакцин составила около 35 миллиардов евро, что значительно превышало потребности населения ЕС. До этого был объявлен вотум недоверия главе Еврокомиссии, передает RT. Также фон дер Ляйен обвиняли в скрытости, напоминает «Ридус».
Сейчас расследование омбудсмена должно выяснить, были ли нарушены процедуры хранения и публичности служебных коммуникаций главы Еврокомиссии. Также будет оценено возможное влияние исчезнувшей переписки на переговорный процесс между ЕС и странами МЕРКОСУР.