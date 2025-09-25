Ричмонд
Незаметный пешеход погиб под колесами иномарки на темной дороге в Челябинской области

Незаметный пешеход погиб под колесами иномарки на темной дороге в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Карабаше.

Все произошло на 33 километре дороги Миасс — Карабаш — Кыштым. Предварительно известно, что 56-летний водитель Renault Duster совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

В результате 58-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток, погибший был без световозвращающих элементов.

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами», — напомнили в ГАИ.