Горели электрощитки с 1 по 7 этаж: в МЧС сообщили подробности ночного пожара в Челябинске

Все произошло минувшей ночью в Калининском районе.
«В одном из подъездов многоэтажки по улице Работниц горели электрощитки с первого по седьмой этаж на общей площади 15 квадратных метров. В подъезде образовалось плотное задымление», — уточнили в региональном Главке МЧС.
Пожарные вывели из опасной зоны с помощью спасательных комплектов 18 человек, в том числе двух детей. Десять человек вышли самостоятельно.
«На начальном этапе тушения (до обесточивания здания энергослужбой) пришлось использовать огнетушители. В кратчайший срок удалось справиться с возгоранием, перехода пожара на жилые квартиры не допущено. Пострадавших нет», — добавили в пресс-центре.
Специалистам дознания по пожарам предстоит установить причину происшествия.