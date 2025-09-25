Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горели электрощитки с 1 по 7 этаж: в МЧС сообщили подробности ночного пожара в Челябинске

В МЧС сообщили подробности ночного пожара в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло минувшей ночью в Калининском районе.

«В одном из подъездов многоэтажки по улице Работниц горели электрощитки с первого по седьмой этаж на общей площади 15 квадратных метров. В подъезде образовалось плотное задымление», — уточнили в региональном Главке МЧС.

Пожарные вывели из опасной зоны с помощью спасательных комплектов 18 человек, в том числе двух детей. Десять человек вышли самостоятельно.

«На начальном этапе тушения (до обесточивания здания энергослужбой) пришлось использовать огнетушители. В кратчайший срок удалось справиться с возгоранием, перехода пожара на жилые квартиры не допущено. Пострадавших нет», — добавили в пресс-центре.

Специалистам дознания по пожарам предстоит установить причину происшествия.