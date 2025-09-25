Стрелявшего в автомобиль во время конфликта мужчину задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержан подозреваемый в хулиганских действиях с применением оружия. Как ранее сообщалось, в полицию Первореченского района обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный мужчина сначала угрожал ему, а затем произвел выстрел в его автомобиль из предмета, похожего на пистолет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».