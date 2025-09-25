Стрелявшего в автомобиль во время конфликта мужчину задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержан подозреваемый в хулиганских действиях с применением оружия. Как ранее сообщалось, в полицию Первореченского района обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный мужчина сначала угрожал ему, а затем произвел выстрел в его автомобиль из предмета, похожего на пистолет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Конфликт произошел в районе улицы Сабанеева. По предварительной информации, двое мужчин вступили в драку, в ходе которой один из них достал оружие и выстрелил в машину заявителя.
По этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Владивостока. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Предмет, из которого был произведен выстрел, изъят и направлен на экспертизу. Следователям предстоит выяснить, было ли это боевое оружие или его макет.