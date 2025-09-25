В Омске суд избрал меру пресечения иностранцу по делу о контрабанде

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 32-летнего гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами- членами Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), связанных с незаконным перемещением через Государственную границу России с государствами — членами Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ», — подтвердили информацию в пресс-службе областного суда.