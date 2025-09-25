В Омске суд избрал меру пресечения иностранцу по делу о контрабанде

Ленинский районный суд города Омска вынес решение об избрании меры пресечения в отношении 32-летнего гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в совершении трех преступлений. Он обвиняется в особо тяжных преступлениях. Подробности рассказали в пресс-службе областного суда.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 32-летнего гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами- членами Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), связанных с незаконным перемещением через Государственную границу России с государствами — членами Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ», — подтвердили информацию в пресс-службе областного суда.
Решение Ленинского районного суда было оставлено без изменения Омским областным судом. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее мы писали, что два омича получили по 5,5 лет колонии за незаконный вывод валюты из РФ.