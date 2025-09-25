Медведь загрыз женщину на школьном стадионе на Камчатке

Ранее в этот же день поступали сообщения о другом нападении: медведь попытался атаковать мужчину на улице Озерной. Тот успел спрятаться в автомобиле — хищник некоторое время пытался проникнуть внутрь, затем переключился на другую машину и ушел с места происшествия. Власти города призывают жителей быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности при передвижении по городу.