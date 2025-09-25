Ричмонд
На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков за сутки, один из толчков ощутили жители

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 16 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1, один из которых ощутили жители региона. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также рекомендуется не приближаться к исполинам.

Накануне сейсмическая активность была более интенсивной. Сутками ранее у берегов полуострова произошло 33 афтершока магнитудой от 3,2 до 6,0, два из которых ощущались в населённых пунктах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше