На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков за сутки, один из толчков ощутили жители

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также рекомендуется не приближаться к исполинам.
Накануне сейсмическая активность была более интенсивной. Сутками ранее у берегов полуострова произошло 33 афтершока магнитудой от 3,2 до 6,0, два из которых ощущались в населённых пунктах.
