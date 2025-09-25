Жители Иркутской области незаконно вырубили деревья на 10 млн рублей

Уголовное дело о незаконной рубке леса расследуется в Иркутской области следственным отделом МО МВД России «Боханский». Двое местных жителей в возрасте от 23 и 32 лет вели криминальный бизнес. Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону, сообщает ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, следствие установило, что с ноября 2023 года по май 2024 года двое знакомых добыли в Усть-Удинском лесничестве около 240 кубометров хвойной древесины без разрешения. Злоумышленники продавали местным жителям зачищенный от сучков кругляк.
Кроме того, оперативники установили еще один эпизод противоправной деятельности «черных лесорубов». В начале ноября 2023 года фигуранты срубили 36 сосен объемом 58 кубометров на данном участке. Всего злоумышленники нелегально заготовили около 300 кубометров леса, причинив ущерб 10 млн рублей. В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные факты преступной деятельности группы. Расследование продолжается.
Напомним, что в Аларском районе по иску прокуратуры будет восстановлен участок леса, который вырубили незаконно. Нелегальной вырубкой леса на территории участкового лесничества «Алятская дача» лесному фонду причинен ущерб в размере более 345 тысяч рублей.