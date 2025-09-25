Жители Иркутской области незаконно вырубили деревья на 10 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, следствие установило, что с ноября 2023 года по май 2024 года двое знакомых добыли в Усть-Удинском лесничестве около 240 кубометров хвойной древесины без разрешения. Злоумышленники продавали местным жителям зачищенный от сучков кругляк.