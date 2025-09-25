В Красноярском крае насмерть разбился мотоциклист без прав и защитной экипировки

Ночью 24 сентября в Иланском районе на трассе Иланский — Росляки произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, 31-летний водитель Racer RC110N вылетел в левый кювет и опрокинулся.
Мужчина погиб на месте. Известно, что у него не было водительских прав соответствующей категории, а также шлема и защитной экипировки.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
Полицейские напоминают: соблюдение установленных правил дорожного движения значительно снижает риски возникновения аварийных ситуаций.