Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае насмерть разбился мотоциклист без прав и защитной экипировки

Мотоциклист без защитной экипировки насмерть разбился на автодороге Иланский — Росляки.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Ночью 24 сентября в Иланском районе на трассе Иланский — Росляки произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, 31-летний водитель Racer RC110N вылетел в левый кювет и опрокинулся.

Мужчина погиб на месте. Известно, что у него не было водительских прав соответствующей категории, а также шлема и защитной экипировки.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Полицейские напоминают: соблюдение установленных правил дорожного движения значительно снижает риски возникновения аварийных ситуаций.