В Новосибирске автомобиль сбил 17-летнего мотоциклиста на улице Петухова

В Кировском районе Новосибирска вечером 24 сентября 2025 года произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, в 21:50 водитель за рулем автомобиля Honda Freed при выполнении поворота около дома № 69 по улице Петухова столкнулась со встречным мотоциклом Racer под управлением 17-летнего водителя.
Пострадавшего байкера доставили в больницу. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
