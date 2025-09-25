В Приморье мужчина зарезал соседку, которая хотела попросить хлеба

Подозреваемым в преступлении стал 64-летний сосед погибшей. По его признанию, конфликт начался в тот момент, когда женщина постучала в дверь его квартиры, чтобы попросить хлеб. Тогда мужчина нанес ей удар ножом. В ходе осмотра преступного места было обнаружено орудие убийства, нож, от которого подозреваемый, по данным следствия, избавился, выбросив его с балкона.