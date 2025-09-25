В Приморье мужчина зарезал соседку, которая хотела попросить хлеба

Во вторник, 23 сентября, в квартире дома по улице Ленинская в городе Партизанске нашли тело 35-летней женщины с ножевым ранением. По информации Следственного комитета России по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за убийство.
Подозреваемым в преступлении стал 64-летний сосед погибшей. По его признанию, конфликт начался в тот момент, когда женщина постучала в дверь его квартиры, чтобы попросить хлеб. Тогда мужчина нанес ей удар ножом. В ходе осмотра преступного места было обнаружено орудие убийства, нож, от которого подозреваемый, по данным следствия, избавился, выбросив его с балкона.
На данный момент в рамках расследования назначены судебные экспертизы, ведутся допросы свидетелей. Следователи также решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, которая, вероятно, будет заключаться в заключении под стражу.