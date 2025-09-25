Шприцы и окровавленные тряпки обнаружили на окраине Павлодара: на месте побывали экологи

Как сообщил телеканал, на окраине города местные выявили разные медицинские отходы, в их числе около сотни мешков со шприцами и системами, а также окровавленные тряпки и использованные инструменты.
Земельный участок осмотрели сотрудники департамента экологии вместе с участковыми. Оказалось, что на этой территории хранит и сжигает медицинские отходы одно из ТОО. Организация предоставила документы, включая экологическое заключение и лицензию на утилизацию опасных отходов.
Как пояснили в областном департаменте экологии, теперь экологи, медики и санитарные врачи вправе внезапно нагрянуть на участок с проверкой. Также компанию проверит СЭС на соответствие требований безопасности при обращении с медицинскими отходами.
«По результатам совместного выезда 23 сентября текущего года принято решение о направлении материалов участковым инспектором полиции в адрес департамента экологии, который будет основанием для назначения внеплановой проверки в отношении ТОО», — сказал государственный экологический инспектор Руслан Темирболатов.
Отмечается, что по результатам будут приняты меры согласно закону.