Шприцы и окровавленные тряпки обнаружили на окраине Павлодара: на месте побывали экологи

В промзоне Павлодара жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов. Владельцам территории пообещали устроить внеплановую проверку, передает «31 канал».

Источник: pixabay.com

Как сообщил телеканал, на окраине города местные выявили разные медицинские отходы, в их числе около сотни мешков со шприцами и системами, а также окровавленные тряпки и использованные инструменты.

Земельный участок осмотрели сотрудники департамента экологии вместе с участковыми. Оказалось, что на этой территории хранит и сжигает медицинские отходы одно из ТОО. Организация предоставила документы, включая экологическое заключение и лицензию на утилизацию опасных отходов.

Как пояснили в областном департаменте экологии, теперь экологи, медики и санитарные врачи вправе внезапно нагрянуть на участок с проверкой. Также компанию проверит СЭС на соответствие требований безопасности при обращении с медицинскими отходами.

«По результатам совместного выезда 23 сентября текущего года принято решение о направлении материалов участковым инспектором полиции в адрес департамента экологии, который будет основанием для назначения внеплановой проверки в отношении ТОО», — сказал государственный экологический инспектор Руслан Темирболатов.

Отмечается, что по результатам будут приняты меры согласно закону.