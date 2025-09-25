Полмиллиона отдал пожилой пенсионер из Хабаровска за «смену номера»

Мужчине позвонил неизвестный, представился специалистом и предложил «сменить номер». Для этого он потребовал назвать паспортные данные. Позже другая собеседница убедила пенсионера, что его личная информация попала к злоумышленникам и деньги нужно срочно «спасти». В итоге он перевёл 450 тысяч рублей, после чего связь прервалась.