Полмиллиона отдал пожилой пенсионер из Хабаровска за «смену номера»

В Хабаровске 83-летний пенсионер лишился почти полумиллиона рублей после телефонного звонка, сообщает hab.aif.ru.
Мужчине позвонил неизвестный, представился специалистом и предложил «сменить номер». Для этого он потребовал назвать паспортные данные. Позже другая собеседница убедила пенсионера, что его личная информация попала к злоумышленникам и деньги нужно срочно «спасти». В итоге он перевёл 450 тысяч рублей, после чего связь прервалась.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы», — сообщил врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков.