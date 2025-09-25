Подростка будут судить за стрельбу по толпе в центре Красноярска

17-летний житель Красноярска предстанет перед судом за хулиганство с применением оружия в центре города.
Все случилось 3 июля 2025 года в 22:34 возле площади Театра оперы и балета на улице Урицкого, где было много отдыхающих. Внимание одиннадцатиклассника привлекла компания парней, и, желая напугать их, он достал из кармана пусковое устройство «ПУ-4» и выстрелил прямо в толпу.
«Шутка оказалась чревата реальными последствиями — два человека получили ссадины и, помимо стресса, испытали физическую боль. Вместо того, чтобы осознать тяжесть произошедшего, юноша предпочел скрыться с места преступления, а свое “оружие” передать знакомому, надеясь таким образом скрыть следы правонарушения», — рассказали в прокуратуре.
Несмотря на собранные доказательства, школьник свою вину признал лишь частично и пояснил следующее:
«Я стрелял, чтобы задержать толпу. Вреда здоровью и жизни никому не хотел причинить».
Прокуратура утвердила ему обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ, санкция которой предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.