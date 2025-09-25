Ричмонд
Пиратскую вечеринку цинично продолжили после смерти пожилого туриста

В ходе развлекательного круиза у побережья турецкой Алании скончался британский турист. Об инциденте сообщает издание Daily Mail.

60-летний Питер Колвилл прибыл на отдых с 11-тью членами семьи, включая детей и внуков. Семейство отправилось в морскую прогулку на судне, где были анонсированы диджей-сеты и пенная вечеринка.

Во время запланированной остановки для купания мужчина отправился в воду, где позднее его обнаружили без признаков жизни. Подняв на борт, один из пассажиров попытался провести реанимацию, в то время как сотрудники судна, по словам очевидцев, бездействовали.

Спасти Колвилла не удалось. После констатации смерти тело накрыли полотенцем, а развлекательную программу продолжили.

Как отмечает родственница погибшего, у него не было известных проблем со здоровьем, и при плохом самочувствии он не стал бы плавать.

После трагедии пассажиры оставили множество негативных отзывов, обвиняя команду в непрофессионализме. По их утверждениям, веселье продолжилось сразу после инцидента, а персонал активно предлагал гостям дополнительные услуги.

