Самолёт Airbus A 330 отстранили от полётов после столкновения в Шереметьево

Самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, столкнувшийся в Шереметьево с другим самолетом, временно отстранен от полетов. Информация была подтверждена пресс-службой аэропорта Шереметьево 25 сентября.
«После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полетов», — передает пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.
Напомним, что российский самолет — рейс FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург — получил повреждения при столкновении с другим воздушным судном в столичном аэропорту Шереметьево 24 сентября.
Тогда уточнялось, что всех пассажиров разместили в здании аэропорта, а потом, в 23:08, они стали занимать места в другом самолете, который тоже летел в Петербург. В аэропорту заверили, что из-за случившегося никто не пострадал.