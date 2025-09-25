Ричмонд
В Новосибирске задержан мошенник с поддельными паспортами

Он оформлял кредиты на поддельные документы.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске полицейские задержали 34-летнего жителя Забайкалья, подозреваемого в серии кредитных мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, мужчина использовал поддельные паспорта для оформления четырёх займов в двух банках на общую сумму около миллиона рублей. Полученные деньги он тратил на личные нужды. Когда в Чите началось расследование, подозреваемый нарушил подписку о невыезде и скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Оперативники обнаружили мужчину в съёмной квартире в Новосибирске. При обыске были найдены поддельные документы с разными фамилиями, сим-карты, банковские договоры и чеки.

Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проверяет его причастность к другим эпизодам мошенничества.