В Новосибирске задержан мошенник с поддельными паспортами

По данным следствия, мужчина использовал поддельные паспорта для оформления четырёх займов в двух банках на общую сумму около миллиона рублей. Полученные деньги он тратил на личные нужды. Когда в Чите началось расследование, подозреваемый нарушил подписку о невыезде и скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Оперативники обнаружили мужчину в съёмной квартире в Новосибирске. При обыске были найдены поддельные документы с разными фамилиями, сим-карты, банковские договоры и чеки.