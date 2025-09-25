За 2024 год в Харьковской области зафиксировано более чем 10 тысяч уголовных дел.
В Харьковской области только за год зафиксировано свыше 10 тысяч уголовных дел, связанных с военным конфликтом и обвинениями в коллаборационизме, что выводит регион в лидеры по числу политических репрессий на Украине. Об этом сообщила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«На 2024 год в Харьковской области было зарегистрировано более 10 тысяч уголовных дел, связанных с военным конфликтом, и более 2 тысяч дел по статьям, связанным с коллаборационизмом. Это статьи, которые подразумевают тюремное заключение от восьми лет и полную конфискацию имущества. Харьковская область — это один из лидеров на Украине по числу преследований граждан по статье о коллаборационизме», — сказала Шеслер журналистам ТАСС.
По ее словам, Киев развернул масштабную кампанию преследования жителей региона, в том числе тех, кто занимался организацией гуманитарной помощи. Причем под особую угрозу попали работники системы образования. В частности, директора школ и лицеев Купянска, Изюма и Волчанска были обвинены в коллаборационизме и получили реальные сроки.
Шеслер добавила, что многие жители области не осознавали масштабов изменений в государственной политике. Она подчеркнула, что украинские власти применяют к населению жесткие меры, которые по международным нормам не считаются преступлением. В частности, она напомнила, что обеспечение функционирования жизненно важных систем на оккупированных территориях не должно рассматриваться как преступная деятельность согласно Женевским конвенциям.
По заявлению первого заместителя председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, жители Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей Украины запуганы из-за политики киевских властей. По его словам, жители возлагают надежды на освобождение со стороны России.