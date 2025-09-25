Назван самый репрессивный регион Украины

«На 2024 год в Харьковской области было зарегистрировано более 10 тысяч уголовных дел, связанных с военным конфликтом, и более 2 тысяч дел по статьям, связанным с коллаборационизмом. Это статьи, которые подразумевают тюремное заключение от восьми лет и полную конфискацию имущества. Харьковская область — это один из лидеров на Украине по числу преследований граждан по статье о коллаборационизме», — сказала Шеслер журналистам ТАСС.