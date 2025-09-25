Рынок едва не сгорел ночью в Алматы (видео)

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар случился в микрорайоне Северное кольцо. Сначала загорелся киоск быстрого питания, а после огонь перешел на металлический контейнер.
«По прибытии первых подразделений МЧС было установлено, что огнем охвачен одноэтажный киоск, и имелась угроза распространения на соседние постройки», — рассказали в МЧС.
Однако пожарные не допустили распространение огня — пожар был оперативно потушен, общая площадь возгорания составила 50 кв. м.
Отмечается, что в ходе тушения были вынесены 2 газовых баллона.
Пострадавших в результате ЧП нет.