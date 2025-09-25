Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рынок едва не сгорел ночью в Алматы (видео)

В ночь на 25 сентября в Алатауском районе Алматы случился пожар — на территории рынка загорелся киоск быстрого питания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар случился в микрорайоне Северное кольцо. Сначала загорелся киоск быстрого питания, а после огонь перешел на металлический контейнер.

«По прибытии первых подразделений МЧС было установлено, что огнем охвачен одноэтажный киоск, и имелась угроза распространения на соседние постройки», — рассказали в МЧС.

Однако пожарные не допустили распространение огня — пожар был оперативно потушен, общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

Отмечается, что в ходе тушения были вынесены 2 газовых баллона.

Пострадавших в результате ЧП нет.