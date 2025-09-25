Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Части расчленённого амурского тигра нашли в багажнике у жителя Приморья

Полиция остановила автомобиль жителя Приморья во время проверки на дороге Раздольное — Хасан. В машине обнаружили расчленённого амурского тигра, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.

Части туши тигра нашли в багажнике авто в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash.

Сотрудники патрульной службы осмотрели авто и нашли ящик с лапами и частями морды охраняемого животного. В результате полиция возбудила уголовное дело по статье 258.1 УК РФ о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных.

Прокуратура взяла расследование под контроль. Виновному грозит наказание до четырёх лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о трагической гибели знаменитого дрессировщика Райана Исли, известного благодаря документальному сериалу «Король тигров». Он стал жертвой нападения хищника в заповеднике «Гроулер Пайнс» в американском штате Оклахома.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.