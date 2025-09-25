Части расчленённого амурского тигра нашли в багажнике у жителя Приморья

Части туши тигра нашли в багажнике авто в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash.
Сотрудники патрульной службы осмотрели авто и нашли ящик с лапами и частями морды охраняемого животного. В результате полиция возбудила уголовное дело по статье 258.1 УК РФ о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных.
Прокуратура взяла расследование под контроль. Виновному грозит наказание до четырёх лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Ранее Life.ru рассказывал о трагической гибели знаменитого дрессировщика Райана Исли, известного благодаря документальному сериалу «Король тигров». Он стал жертвой нападения хищника в заповеднике «Гроулер Пайнс» в американском штате Оклахома.
