Хабаровчанка с отверткой угрожала приставу прямо в суде

В Хабаровске вынесен приговор женщине, которая устроила скандал на входе в суд и угрожала судебному приставу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Кировский районный суд признал хабаровчанку виновной в угрозе применения насилия к представителю власти.
Случай произошел 6 марта. Женщина пришла на заседание мирового суда по гражданскому делу. На входе ее вещи досмотрели и нашли отвертку, которую запрещено проносить в здание суда. Пристав потребовал оставить предмет, но посетительница отказалась подчиниться.
«Вместо этого она замахнулась отверткой в сторону пристава и пригрозила расправой не только ему, но и его родственникам», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
На суде женщина объясняла, что у нее случился «эмоциональный срыв» и умысла на угрозы не было. Но ее слова опровергли показания свидетелей и другие доказательства. Суд признал хабаровчанку виновной по статье УК РФ «Угроза применения насилия к представителю власти».