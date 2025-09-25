Хабаровчанка с отверткой угрожала приставу прямо в суде

На суде женщина объясняла, что у нее случился «эмоциональный срыв» и умысла на угрозы не было. Но ее слова опровергли показания свидетелей и другие доказательства. Суд признал хабаровчанку виновной по статье УК РФ «Угроза применения насилия к представителю власти».