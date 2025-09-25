Ричмонд
Хабаровчанка с отверткой угрожала приставу прямо в суде

Женщина пыталась пронести запрещенный предмет и замахнулась им на сотрудника.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске вынесен приговор женщине, которая устроила скандал на входе в суд и угрожала судебному приставу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Кировский районный суд признал хабаровчанку виновной в угрозе применения насилия к представителю власти.

Случай произошел 6 марта. Женщина пришла на заседание мирового суда по гражданскому делу. На входе ее вещи досмотрели и нашли отвертку, которую запрещено проносить в здание суда. Пристав потребовал оставить предмет, но посетительница отказалась подчиниться.

«Вместо этого она замахнулась отверткой в сторону пристава и пригрозила расправой не только ему, но и его родственникам», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

На суде женщина объясняла, что у нее случился «эмоциональный срыв» и умысла на угрозы не было. Но ее слова опровергли показания свидетелей и другие доказательства. Суд признал хабаровчанку виновной по статье УК РФ «Угроза применения насилия к представителю власти».