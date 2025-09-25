Украина предупредила Трампа об очередном наступлении: чем закончились предыдущие

ВСУ уже несколько раз пытались пойти в наступление, но всегда оно было провальным.
Украина планирует начать новое наступление на фронте. Об этом даже донесли президенту США Дональду Трампу, потребовав предоставить разведданные. С такой информацией выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника. При этом точных данных, когда оно произойдет, нет. URA.RU вспоминает, чем закончились предыдущие наступления Украины.
Наступление летом 2025 года.
ВСУ отказались от наступления в 2025 году после провала в Курской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В этом году многие эксперты прогнозировали, что ВСУ пойдут в наступление. Однако этого практически не произошло.
«Несмотря на то, что разрешение на удары ракетами НАТО вглубь России на максимально возможную дальность не принесут перелома в военных действиях, определенный смысл в этом есть. Это может быть прелюдией к готовящейся наступательной операции ВСУ летом 2025 года. Именно поэтому сейчас противник не пользуется возможностью и не бьет в погоне за политическими дивидендами — ВСУ копит силы для краткого, но массированного налета», — писала «Военная хроника» в мае 2025 года.
При этом российским силам удалось вернуть под свой контроль свыше 3,5 тысячи квадратных километров территории, а также освободить 149 населенных пунктов. На территории Луганской Народной Республики Вооруженные силы Российской Федерации контролируют 99,7% площади региона; для полного установления контроля остается освободить менее 60 квадратных километров. На территории Донецкой Народной Республики освобождены 79% площади, в Запорожской области под контролем находятся 74%, а в Херсонской — 76% территории. Кроме того, в Днепропетровской области российские военные установили контроль над семью населенными пунктами, среди которых Дачное, Филия, Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.
Также российская армия начала продвижение в Днепропетровской области. Стала более активно создаваться буферная зона в Харьковской и Сумской областях.
Курская авантюра: наступление в 2024 году.
Хоть ВСУ и удалось прорваться в российский регион, закрепиться надолго не вышло Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В 2024 году Украина прорвалась на территорию Курской области. Противника удалось выбить с территории только после того, как была проведана операция «Поток». Тогда около 800 военнослужащих различных подразделений, включая десантно-штурмовую бригаду «Ветераны», подразделение специального назначения «Ахмат» и морскую пехоту, осуществили проникновение в тыл украинских вооруженных сил, воспользовавшись заброшенным участком газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Перемещение по трубопроводу длиной порядка 15 километров проходило в условиях полной темноты, с ограниченным доступом к кислороду и под постоянной угрозой отравления метаном.
Находясь внутри газопровода более недели, бойцы ожидали сигнала для выхода. После получения команды они совершили внезапное нападение на позиции украинских войск в районе населенного пункта Суджа с тыловой стороны.
Проведенная операция позволила российским силам изолировать значительную часть подразделений ВСУ от основных сил, что привело к дезорганизации и неупорядоченному отходу противника. В результате Вооруженные силы России оперативно заняли промышленную зону Суджи и приступили к штурму жилых районов города. Более подробно о хронологии освобождения Курской области — в материале URA.RU.
Спустя долгое время бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ отдали слишком много за наступление на Курскую область. По его словам, вторжение имело бы смысл, если бы не большие потери.
«Такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — заявил Валерий Залужный.
Бессмысленное наступление в 2023 в попытке выйти к Азовскому морю.
Самое разрекламированное наступление ВСУ тоже не принесло весомого результата Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Разработка наступательной операции Вооруженных сил Украины велась в тесном взаимодействии с министерством обороны США. Первоначально старт кампании был намечен на апрель, однако сроки неоднократно пересматривались. На достижение побережья Азовского моря украинским войскам отводился период от 60 до 90 суток. Ключевыми направлениями наступления рассматривались Мелитополь и Бердянск. Финальная координация действий состоялась в начале марта на американской военной базе в Висбадене (Германия) под руководством генерала армии США Марка Милли.
Однако в итоге ВСУ не удалось осуществить свои планы. Не помогли даже западные танки, которые поставлялись на Украину с зимы. Эксперты отмечают, что главным фактором провала наступления стала грамотная оборона ВС РФ. Москва заранее приготовилась к попытке прорыва ВСУ.