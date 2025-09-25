Украина предупредила Трампа об очередном наступлении: чем закончились предыдущие

«Несмотря на то, что разрешение на удары ракетами НАТО вглубь России на максимально возможную дальность не принесут перелома в военных действиях, определенный смысл в этом есть. Это может быть прелюдией к готовящейся наступательной операции ВСУ летом 2025 года. Именно поэтому сейчас противник не пользуется возможностью и не бьет в погоне за политическими дивидендами — ВСУ копит силы для краткого, но массированного налета», — писала «Военная хроника» в мае 2025 года.