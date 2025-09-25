Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя

Поводом для прокурорской проверки стало ЧП, произошедшее утром в четверг. На территории средней школы № 3 имени А. С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, но позднее скончалась. Хищник был ликвидирован на месте охотником.