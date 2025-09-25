Жителей Башкирии ждут рекордно длинные новогодние каникулы в 2026 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году. Согласно документу, жителей Башкирии, как и всех россиян, ждут рекордно длинные новогодние каникулы.
Поскольку праздничные дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на 9 января (пятницу) и 31 декабря (четверг) соответственно. В результате новогодний отдых продлится 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Кроме того, в течение года предусмотрены несколько трехдневных мини-каникул: на День защитника Отечества (21−23 февраля), Международный женский день (7−9 марта), Праздник Весны и Труда (1−3 мая), День Победы (9−11 мая) и День России (12−14 июня). Также выходным днем останется 4 ноября — День народного единства.
Осенью 2025 года жители республики дважды получат трехдневные выходные: с 11 по 13 октября (в честь Дня Республики) и со 2 по 4 ноября. Однако перед ноябрьскими праздниками им предстоит отработать шестидневную неделю из-за переноса выходного дня.
