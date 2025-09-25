У безработной нижегородки выманили 6 млн рублей под видом инвестиций

По данным полиции, 50-летняя безработная женщина в течение трех месяцев переписывалась с мужчиной, который пообещал научить ее зарабатывать на инвестициях. Он уверял, что доход будет высоким, а время на работу потребуется минимальное. Злоумышленник убедил женщину установить на смартфон торговую платформу и перевести все имеющиеся средства на указанный им счет.