«Я лёг и притворился мёртвым»: медведь напал на ребёнка в российском городе

В Петропавловске-Камчатском медведь напал на 12-летнего мальчика, который возвращался домой, проходя мимо спортивного комплекса «Водник». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Не дойдя до ворот, ребёнок столкнулся с хищником и, испугавшись, бросился бежать. По его словам, он слышал тяжёлое дыхание зверя за спиной, но не осмеливался оглянуться. В какой-то момент школьник почувствовал мощный удар в рюкзак, после чего упал и ударился головой об асфальт.
В результате падения мальчик получил травму виска и колена. Позже он признался матери, что решил прикинуться мёртвым, надеясь таким образом спастись. Несмотря на испуг и ранения, ребёнку удалось самостоятельно добраться до дома.
Мать школьника сразу вызвала скорую помощь. Женщина рассказала, что на рюкзаке сына осталась заметная дыра от когтей зверя. Сила удара оказалась такой, что погнулась жёсткая оправа для очков, лежавшая внутри ранца.
Читайте также: На Камчатке умерла женщина после нападения медведя возле школы.