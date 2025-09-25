«Я лёг и притворился мёртвым»: медведь напал на ребёнка в российском городе

Не дойдя до ворот, ребёнок столкнулся с хищником и, испугавшись, бросился бежать. По его словам, он слышал тяжёлое дыхание зверя за спиной, но не осмеливался оглянуться. В какой-то момент школьник почувствовал мощный удар в рюкзак, после чего упал и ударился головой об асфальт.